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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ АКТУАЛИЗИРОВАЛО СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ И УПАКОВКИ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
12:23 05.02.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) актуализировало список поставщиков одноразовой посуды и упаковки из экологически безопасных материалов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, размещенный на сайте ведомства список дополнен сведениями о видах реализуемой посуды и упаковки для удобства субъектов общественного питания.
«Список не является исчерпывающим, субъекты хозяйствования, являющиеся поставщиками одноразовой посуды и упаковки из экологически безопасных материалов и не включенные в указанный список, вправе направить информацию в адрес МАРТ с соответствующим предложением о включении в список сведений об их организации (предприятии)», - отметили в министерстве.
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