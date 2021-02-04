Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) актуализировало список поставщиков одноразовой посуды и упаковки из экологически безопасных материалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, размещенный на сайте ведомства список дополнен сведениями о видах реализуемой посуды и упаковки для удобства субъектов общественного питания.

«Список не является исчерпывающим, субъекты хозяйствования, являющиеся поставщиками одноразовой посуды и упаковки из экологически безопасных материалов и не включенные в указанный список, вправе направить информацию в адрес МАРТ с соответствующим предложением о включении в список сведений об их организации (предприятии)», - отметили в министерстве.