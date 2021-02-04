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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «А1» С 15 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНЯЕТ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ АРХИВНЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
11:58 05.02.2021
Компания «А1» с 15 февраля 2021 года изменяет порядок оказания услуг на архивных тарифных планах с абонентской платой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, пользователи архивных тарифных планов, находящиеся более 90 дней в статусе «Блокирован», смогут возобновить обслуживание абонентского номера только в рамках тарифов актуальных линеек по своему выбору в течение 24 часов после восстановления активности номера.
В качестве нового тарифного плана можно будет выбрать тариф, рекомендованный компанией в SMS, или самостоятельно.
С новым порядком оказания услуг в рамках архивных тарифных планов с абонентской платой можно ознакомиться по ссылке.
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