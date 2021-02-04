Компания «А1» с 15 февраля 2021 года изменяет порядок оказания услуг на архивных тарифных планах с абонентской платой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, пользователи архивных тарифных планов, находящиеся более 90 дней в статусе «Блокирован», смогут возобновить обслуживание абонентского номера только в рамках тарифов актуальных линеек по своему выбору в течение 24 часов после восстановления активности номера.

В качестве нового тарифного плана можно будет выбрать тариф, рекомендованный компанией в SMS, или самостоятельно.

С новым порядком оказания услуг в рамках архивных тарифных планов с абонентской платой можно ознакомиться по ссылке.