ОАО «Лидапищеконцентраты» расширяет рынки сбыта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», географию поставок пополнила Канада. В столицу провинции Онтарио, город Торонто, уже отправлено пять партий продукции предприятия.

«Выход на рынок этой страны стал возможен в первую очередь благодаря эффективной политике продвижения продуктов торговой марки «Лидкон», проводимой специалистами предприятия. Способствовала этому и онлайн-конференция, участие в которой приняли лидеры бизнеса Канады и Беларуси. Во время встречи один из крупнейших канадских предпринимателей, выходец из России, вспомнил, как в 80-х постоянно покупал лидские брикетированные супы. Мы сразу же отреагировали и предложили возобновить традицию. В сентябре была произведена первая отгрузка нашей продукции, на днях – уже пятая», – прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Вадим Михаловский.

Брикетированные супы и каши, приправы «Твитник», пряности, крупы, кисели, кукурузные палочки «Хрумстик» – ассортимент поставляемой в Торонто продукции весьма большой. И спрос на нее есть, что подтверждается хорошими продажами в канадском сетевом ритейле.

«Сотрудничество просматривается долгосрочное, поэтому на перспективу планируем развивать продажи продуктов из линейки здорового питания, а также выпускаемые новинки. У канадского партнера есть свои дистрибьюторские каналы не только в Канаде, но и в США. Стартовая партия продукции Лидкон уже была поставлена в Нью-Йорк, сейчас речь идет о Чикаго и Лос-Анджелесе», – добавил Вадим Ромуальдович.

Интерес к продукции ОАО «Лидапищеконцентраты» проявил еще один представитель бизнеса Канады – из Ванкувера. Стартовая партия в этот город была отгружена в декабре, уже формируется заказ на февраль.