Белорусская железная дорога открыла продажу билетов на поезда в сообщении с Российской Федерацией.

Как уже сообщалось, в соответствии с решением правительства РФ с 00:00 часов 8 февраля 2021 года начинается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Беларусью и Российской Федерацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на первоначальном этапе будет организовано курсирование фирменного скорого поезда «Беларусь» №2/1 Минск-Москва, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Минска по четным, а из Москвы по нечетным дням.

С 9 февраля 2021 года скорому фирменному поезду «Янтарь» №30/29 Калининград-Москва, формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), предусмотрена остановка на станции Минск-Пассажирский для посадки/высадки пассажиров.

Осуществление проезда указанными поездами в сообщении Минск-Москва-Минск предусмотрено только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

При следовании из Минска билеты на поезд № 2/1 Минск-Москва можно приобрести до станций Смоленск, Вязьма и Москва Белорусская, в обратном направлении продажа проездных документов осуществляется до станций Вязьма, Смоленск, Минск-Пассажирский.

На поезд № 30/29 Калининград-Москва реализация проездных документов осуществляется только для проезда в сообщении Минск-Москва и обратно. При этом пассажиры могут приобрести проездные документы при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин, Москва Белорусская и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский.

Обращаем внимание, что пассажиры, следующие в международном сообщении, должны иметь при себе оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее трех суток до даты пересечения Государственной границы Беларуси (включая дату ее пересечения) методом полимеразной цепной реакции. В медицинском документе также должны быть указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата проведения и результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 (на белорусском, или русском, или английском языке).

Кроме этого, пассажирам настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Актуальную информацию о графике движения данных поездов и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону (+375-222-39-25-47).