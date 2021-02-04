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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ СОКРАТИЛИСЬ НА $265,0 МЛН
10:15 05.02.2021
Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2021 года, по предварительным данным, составили $7203,4 млн (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за январь 2021 года золотовалютные резервы снизились на $265,0 млн (на 3,5%).
Снижение уровня международных резервных активов по итогам января в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $410,6 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.
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