Минприроды на основании информации республиканских органов госуправления, облисполкомов и Минского горисполкома, сформировало перечень основных производителей и импортеров тары, упаковочной продукции и одноразовой посуды из стекла, бумаги, картона и биоразлагаемого сырья.

В настоящее время перечень насчитывает 159 наименований производителей и импортеров, но он может быть дополнен по мере поступления информации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, на интернет-портале «Качество.бел» также созданы тематические каталоги «Упаковка биоразлагаемая» и «Посуда биоразлагаемая», в основе которых информация из государственного каталога продукции, сформированного на базе Государственной системы каталогизации продукции.

Каталог, помимо наименования продукции и данных об изготовителе, содержит характеристики и свойства продукции, установленные в государственных стандартах и технических условиях (тематические каталоги размещены на интернет-портале «Качество.бел» в разделе «Баннеры»).