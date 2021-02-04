|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ ТАРЫ, УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ
09:31 05.02.2021
Минприроды на основании информации республиканских органов госуправления, облисполкомов и Минского горисполкома, сформировало перечень основных производителей и импортеров тары, упаковочной продукции и одноразовой посуды из стекла, бумаги, картона и биоразлагаемого сырья.
В настоящее время перечень насчитывает 159 наименований производителей и импортеров, но он может быть дополнен по мере поступления информации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, на интернет-портале «Качество.бел» также созданы тематические каталоги «Упаковка биоразлагаемая» и «Посуда биоразлагаемая», в основе которых информация из государственного каталога продукции, сформированного на базе Государственной системы каталогизации продукции.
Каталог, помимо наименования продукции и данных об изготовителе, содержит характеристики и свойства продукции, установленные в государственных стандартах и технических условиях (тематические каталоги размещены на интернет-портале «Качество.бел» в разделе «Баннеры»).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2021
Курсы в банках
на 05.02.2021
Конвертация в банках
на 05.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте