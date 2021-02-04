|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕЙСЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И РОСТОВ-НА-ДОНУ
18:19 04.02.2021
Авиакомпания «Белавия» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск – Санкт-Петербург – Минск и Минск – Ростов-на-Дону – Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, также увеличивается количество полетов по маршруту Минск-Москва (аэропорт «Домодедово») – Минск.
Полеты будут выполнятся по следующему расписанию:
Минск – Санкт-Петербург – Минск: рейс по пятницам с вылетом из Минска в 8.25 и прибытием в аэропорту Пулково 9.40. Обратный рейс будет осуществляться в 10.30 с прибытием в Национальном аэропорту Минск в 11.55;
Минск – Ростов-на-Дону – Минск: рейс по субботам с вылетом из Минска в 23.30 и прибытием в 1.45 воскресенья. Обратный рейс будет осуществляться по воскресеньям в 3.15 с прибытием в Национальном аэропорту Минск в 5.35;
Минск – Москва – Минск: рейс по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Минска в 12.35 и прибытием в аэропорту Домодедово в 13.55. Обратный рейс будет осуществляться в14.45 с прибытием в Национальном аэропорту Минск в 16.05.
Компания обращает внимание, что в Российской Федерации действуют ограничения на въезд в страну.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2021
Курсы в банках
на 04.02.2021
Конвертация в банках
на 04.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте