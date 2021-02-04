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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕЙСЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И РОСТОВ-НА-ДОНУ


18:19 04.02.2021

Авиакомпания «Белавия» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск – Санкт-Петербург – Минск и Минск – Ростов-на-Дону – Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, также увеличивается количество полетов по маршруту Минск-Москва (аэропорт «Домодедово») – Минск.

Полеты будут выполнятся по следующему расписанию:

Минск – Санкт-Петербург – Минск: рейс по пятницам с вылетом из Минска в 8.25 и прибытием в аэропорту Пулково 9.40. Обратный рейс будет осуществляться в 10.30 с прибытием в Национальном аэропорту Минск в 11.55;

Минск – Ростов-на-Дону – Минск: рейс по субботам с вылетом из Минска в 23.30 и прибытием в 1.45 воскресенья. Обратный рейс будет осуществляться по воскресеньям в 3.15 с прибытием в Национальном аэропорту Минск в 5.35;

Минск – Москва – Минск: рейс по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Минска в 12.35 и прибытием в аэропорту Домодедово в 13.55. Обратный рейс будет осуществляться в14.45 с прибытием в Национальном аэропорту Минск в 16.05.

Компания обращает внимание, что в Российской Федерации действуют ограничения на въезд в страну.
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