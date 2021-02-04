|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЧАСТНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ И МЕДЦЕНТРАМ РАЗРЕШИЛИ ПРОВОДИТЬ ПЛАТНЫЕ ПЦР-ТЕСТЫ
18:05 04.02.2021
В Беларуси частным лабораториям и медцентрам разрешили проводить ПЦР-исследования для нужд системы здравоохранения на платной основе. Об этом говорится в постановлении Минздрава № 4 от 21 января 2021 г. сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ведомстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2 смогут проводить (для нужд государственной системы здравоохранения) учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики.
Негосударственным организациям здравоохранения предоставлено право применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент в размере до 1,5. При этом необходимо будет соблюдать соотношение оказания одной такой услуги государственным организациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух − на платной основе.
Также установлена предельная стоимость исследований, при условии обязательного выполнения ими такой диагностики в пользу государственной системы здравоохранения на безвозмездной основе.
Таким образом, предельный максимальный тариф на услугу ПЦР не должен превысить 79,5 рубля.
«Анализ ценовой ситуации на данную услугу в других странах позволяет сделать вывод о том, что цены в лабораториях негосударственной формы собственности Республики Беларусь не будут иметь неконкурентный уровень», - отметили в Минздраве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2021
Курсы в банках
на 04.02.2021
Конвертация в банках
на 04.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте