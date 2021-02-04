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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЧАСТНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ И МЕДЦЕНТРАМ РАЗРЕШИЛИ ПРОВОДИТЬ ПЛАТНЫЕ ПЦР-ТЕСТЫ


18:05 04.02.2021

В Беларуси частным лабораториям и медцентрам разрешили проводить ПЦР-исследования для нужд системы здравоохранения на платной основе. Об этом говорится в постановлении Минздрава № 4 от 21 января 2021 г. сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ведомстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2 смогут проводить (для нужд государственной системы здравоохранения) учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики.

Негосударственным организациям здравоохранения предоставлено право применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент в размере до 1,5. При этом необходимо будет соблюдать соотношение оказания одной такой услуги государственным организациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух − на платной основе.

Также установлена предельная стоимость исследований, при условии обязательного выполнения ими такой диагностики в пользу государственной системы здравоохранения на безвозмездной основе.

Таким образом, предельный максимальный тариф на услугу ПЦР не должен превысить 79,5 рубля.

«Анализ ценовой ситуации на данную услугу в других странах позволяет сделать вывод о том, что цены в лабораториях негосударственной формы собственности Республики Беларусь не будут иметь неконкурентный уровень», - отметили в Минздраве.
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