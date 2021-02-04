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ЭКОНОМИКА РБ


АГАТ-СИСТЕМ ПЛАНИРУЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021 В МИНСКЕ


18:00 04.02.2021

ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» планирует продемонстрировать перспективные средства связи на выставке MILEX-2021 в Минске в конце июня 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в конце января 2021 года ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» представило перспективные разработки из семейства радиосредств УКВ-диапазона - макеты программно-определяемого радиоприемника Р-181-ТП и радиостанции Р-181-ТР.

Радиоприемник Р-181-ТП позволит заменить старый парк радиоприемников Р-173ПМ, а Р-181-ТР придет на смену радиостанциям Р-173М и Р-168-25УЕ.

Радиоприемник Р-181-ТП предназначен для установки в подвижных объектах в качестве самостоятельной аппаратуры или совместно с радиостанцией Р-181-50ТУ.

Радиостанция Р-181-ТР предназначена для обмена открытой и защищенной техническим маскированием речевой информации и данных в диапазоне от 30 МГц до 108 МГц.

Блок антенных фильтров (БАФ) из состава изделия обеспечивает совместную работу двух средств связи (Р-181-ТП, Р-181-ТР, либо иных) на одну штыревую антенну.

Уменьшенные габариты и вес позволяют использовать изделия в кабинах ракетно-артиллерийских комплексов на базе колесного шасси (УРАЛ, МАЗ, МЗКТ).
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