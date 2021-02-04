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ЭКОНОМИКА РБ


НА БАЗЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР


17:59 04.02.2021

На базе Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы открылся второй психологический консультационный центр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненском государственном университете, соответствующее соглашение было подписано директором Технопарка Александром Василевичем и руководителем компании-резидента «Консультационный центр «Я» Николаем Кулешевичем.

Заявку на создание компании, поданную Николаем Кулешевичем, в Технопарке одобрили. Сейчас новый резидент готовится приступить к работе. В планах – проведение консультаций как индивидуальных, так и групповых, а также организация семинаров с приглашением ведущих психологов.

Компания «Консультационный центр «Я» стала четырнадцатым по счету резидентом Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы. Примечательно, что это уже вторая компания в Технопарке, оказывающая психологические услуги. Среди других наиболее популярных направлений, в которых успешно работают резиденты, – это сфера ІТ-технологий. К слову, именно ІТ-компании обеспечивают хороший доход от экспорта всей продукции компаний-резидентов Технопарка Купаловского университета.

«Объем продукции, которую выпустили наши резиденты, 835 тысяч рублей за год, из них 435 тысяч – это экспорт», – отметил директор Технопарка Александр Василевич.

В 2020 году общий итог объема производства компаний-резидентов Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. За год вдвое увеличилось и количество резидентов. Половина компаний основана сотрудниками, студентами или выпускниками Купаловского университета.

«На данном этапе развития мы ожидаем завершения строительства второй очереди Научно-технологического парка, основную часть которой составляют производственные помещения, – рассказал Александр Василевич. – Уже сейчас принимаем заявки от резидентов, которые нуждаются в производственных помещениях для организации выпуска своей продукции на этих площадках».

Стать резидентом Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы не сложно. Главное условие – руководителю компании необходимо доказать инновационный характер продукции или услуг, а также предоставить бизнес-план, подтверждающий, что предприятие будет финансово успешно. В ближайшем будущем резиденты Технопарка могут рассчитывать на расширение преференций. Так, в стадии обсуждения находятся вопросы уменьшения налога на добавленную стоимость для резидентов Технопарков, а также отмены некоторых местных налогов. Таким образом, если эти изменения в законодательстве будут приняты, потенциальная привлекательность Научно-технологических парков для компаний-резидентов возрастет, а у Технопарка Купаловского университета появится еще много новых успешных резидентов.
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