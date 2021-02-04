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ЭКОНОМИКА РБ


АМКОДОР ПРОДОЛЖАЕТ РАЗРАБОТКУ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ СВОЕЙ ТЕХНИКИ


17:54 04.02.2021

На производственном унитарном предприятии «Амкодор-Радиан» (входит в состав ОАО «Амкодор-Белвар») при научно-техническом сотрудничестве с ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» в 2019-2020 годах велась разработка литий-ионных аккумуляторных батарей для вилочных электропогрузчиков и электротележки производства ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, одна из первых созданных на ПУП «Амкодор-Радиан» батарея 48В 350Ач сейчас проходит заводские испытания на предприятии «Амкодор-Уникаб».

Она установлена на вилочный электропогрузчик АМКОДОР Е16 грузоподъемностью 1600 кг взамен свинцово-кислотных 48В 500Ач.

Испытания проходят успешно и, по расчетам специалистов, эксплуатация такого погрузчика окупит затраты на приобретение литий-ионной батареи за 2,5 года, сэконономив за это время владельцу только на уменьшении расхода электроэнергии более 7 тысяч рублей. Да и после этого ресурс аккумулятора еще далеко не будет израсходован, остаток составит еще 2000-4000 циклов заряда-разряда.

В дальнейшем новыми батареями планируется оснащать также электропогрузчики вилочные АМКОДОР Е25 платформенные электротележки АМКОДОР ЕР20 и АМКОДОР ЕР30.

Ну а пока продолжаются испытания АМКОДОР Е16 с новым тяговым аккумулятором, на предприятии идет работа по созданию прототипов новых моделей литий-ионных батарей различной мощности.
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