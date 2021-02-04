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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОССТАНДАРТА ВЫЯВИЛА ФАЛЬСИФИКАТЫ МАСЛА И ТУШЕНКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА


17:43 04.02.2021

Гродненская областная инспекция Госстандарта при проверке одного из магазинов Лидского района выявила продукцию российских производителей, которая не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» «О безопасности молока и молочной продукции».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции, по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории консервной тушенки свиной «кусковой» было выявлено, что содержимое состоит из измельченных кусочков различной формы в желеобразной субстанции массой от 5- 6 г. Вместе с тем, согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», мясные ингредиенты кусковых консерв должны быть не менее 30 г. Кроме того, изготовитель тушенки, в маркировке утверждает, что в 100 г продукта содержится 15 г жира, а фактически было установлено всего лишь 2,8 г.

По результатам испытаний в аккредитованной лаборатории масла сливочного «Традиционное», несоленого, массовая доля жира 82,5% установлено, что в содержимом брикете масла присутствуют жиры и масла растительного происхождения. Это значит, что жировая фаза масла не соответствует молочному жиру коровьего молока.

Следовательно, указанные консервы и масло не могут быть идентифицированы как продукция, за которую выдается.

Изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, тем самым ввел потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки.

По результатам проверки проверяемому субъекту инспекцией выдано предписание об устранении нарушений, а импортерам направлены предписания об организации изъятия из обращения опасной продукции.

Заместителем Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов вынесены предписания на запрет ввоза и (или) обращения опасной продукции, а также о прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации о соответствии, с которой сопровождалась продукция и ею была подтверждена безопасность.
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