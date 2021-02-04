Гродненская областная инспекция Госстандарта при проверке одного из магазинов Лидского района выявила продукцию российских производителей, которая не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» «О безопасности молока и молочной продукции».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции, по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории консервной тушенки свиной «кусковой» было выявлено, что содержимое состоит из измельченных кусочков различной формы в желеобразной субстанции массой от 5- 6 г. Вместе с тем, согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», мясные ингредиенты кусковых консерв должны быть не менее 30 г. Кроме того, изготовитель тушенки, в маркировке утверждает, что в 100 г продукта содержится 15 г жира, а фактически было установлено всего лишь 2,8 г.

По результатам испытаний в аккредитованной лаборатории масла сливочного «Традиционное», несоленого, массовая доля жира 82,5% установлено, что в содержимом брикете масла присутствуют жиры и масла растительного происхождения. Это значит, что жировая фаза масла не соответствует молочному жиру коровьего молока.

Следовательно, указанные консервы и масло не могут быть идентифицированы как продукция, за которую выдается.

Изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, тем самым ввел потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки.

По результатам проверки проверяемому субъекту инспекцией выдано предписание об устранении нарушений, а импортерам направлены предписания об организации изъятия из обращения опасной продукции.

Заместителем Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов вынесены предписания на запрет ввоза и (или) обращения опасной продукции, а также о прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации о соответствии, с которой сопровождалась продукция и ею была подтверждена безопасность.