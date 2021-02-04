В БГУ будут готовить иностранных магистрантов в области международной торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новая профилизация «Международная торговля (экономика, политика, право)» на английском языке открыта в рамках специальности «Мировая экономика» магистратуры БГУ.

Междисциплинарная образовательная программа ориентирована на иностранных обучающихся. Первыми ее слушателями станут 49 китайских магистрантов. Они пройдут обучение по дисциплинам, раскрывающим экономические, политические, юридические аспекты международной торговли. Это «Микро- и макроэкономический анализ и политика», «Мировая экономика и внешнеэкономическая политика», «Международная торговля и Инкотермс», «Право международной торговли», «Инновационный менеджмент», «Мировая политика» и др. В программу включены также занятия по составлению международных контрактов, обучению технологиям цифровой торговли, урегулированию внешнеторговых отношений в рамках Всемирной торговой организации и практике дипломатии.

В учебном процессе объединены усилия преподавателей четырех кафедр ФМО: международных экономических отношений, международных отношений, международного частного и европейского права, дипломатической и консульской службы. Курирующей определена кафедра международных экономических отношений.

Открытие профилизации обусловлено оперативным реагированием на потребности современного рынка труда и развитие экономики. Как правило, профилизация ориентирована на подготовку в рамках одной специальности магистратуры специалистов разных компетенций по оригинальным программам.

Подготовка в магистратуре БГУ осуществляется по 47 специальностям, 23 из которых на английском языке.