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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ РУП «МИНСКЭНЕРГО» В 2020 ГОДУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 4,08 ТЫС. КМ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-10КВ
16:47 04.02.2021
Энергетики РУП «Минскэнерго» в 2020 году отремонтировали 4,08 тыс. км линий электропередачи 0,4-10кВ, или 102% от годового плана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, также отремонтированы 1672 комплектные трансформаторные подстанции, что составило 118% от плана.
Кроме того, заменены изоляторы, более четырех тысяч железобетонных опор, осуществлена выправка опор и замена арматуры.
По воздушным линиям 0,4-10кВ осуществляется электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений.
Низковольтные сети – самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому определяющим критерием эффективного обслуживания электросетевого оборудования остается не только надежность, но и безопасность объектов.
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