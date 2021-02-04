ЭКОНОМИКА РБ

ЭНЕРГЕТИКИ РУП «МИНСКЭНЕРГО» В 2020 ГОДУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 4,08 ТЫС. КМ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-10КВ

16:47 04.02.2021 Энергетики РУП «Минскэнерго» в 2020 году отремонтировали 4,08 тыс. км линий электропередачи 0,4-10кВ, или 102% от годового плана. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, также отремонтированы 1672 комплектные трансформаторные подстанции, что составило 118% от плана. Кроме того, заменены изоляторы, более четырех тысяч железобетонных опор, осуществлена выправка опор и замена арматуры. По воздушным линиям 0,4-10кВ осуществляется электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений. Низковольтные сети – самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому определяющим критерием эффективного обслуживания электросетевого оборудования остается не только надежность, но и безопасность объектов.