|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ОНЛАЙН-ФОРУМЕ «ХАКАТОН-2021» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 30 КОМАНД ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ СВЯЗИ
16:32 04.02.2021
Министерство связи и информатизации совместно с Белорусским профессиональным союзом работников связи 2 февраля организовало научно-исследовательский молодежный онлайн-форум «Хакатон-2021».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, участие в нем приняли 30 команд организаций отрасли связи.
Основные цели хакатона: развивать нестандартное мышление и опыт командной работы, продвигать молодежные инициативы, формировать перспективный резерв кадров отрасли и т. д.
В соответствии с программой проведения каждой команде необходимо было представить презентацию на определенную тему. В числе критериев – оригинальность и качество проработки.
Призовые места по итогам онлайн-форума распределились следующим образом: 1 место – УО «Белорусская государственная академия связи» и Унитарное предприятие «А1»; 2 место – Гродненский филиал РУП «Белпочта» и Гомельский филиал РУП «Белтелеком»; 3 место – Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» и Витебский филиал УО «Белорусская государственная академия связи» (учащиеся).
Кроме того, членами жюри было принято решение отметить «Призом зрительских симпатий» следующих участников: ОАО «Белсвязьстрой», Головное подразделение РУП «Белтелеком», НИРУП «Институт прикладных программных систем», ОАО «Минсктелекомстрой».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2021
Курсы в банках
на 04.02.2021
Конвертация в банках
на 04.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте