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ЭКОНОМИКА РБ


В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ОНЛАЙН-ФОРУМЕ «ХАКАТОН-2021» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 30 КОМАНД ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ СВЯЗИ


16:32 04.02.2021

Министерство связи и информатизации совместно с Белорусским профессиональным союзом работников связи 2 февраля организовало научно-исследовательский молодежный онлайн-форум «Хакатон-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, участие в нем приняли 30 команд организаций отрасли связи.

Основные цели хакатона: развивать нестандартное мышление и опыт командной работы, продвигать молодежные инициативы, формировать перспективный резерв кадров отрасли и т. д.

В соответствии с программой проведения каждой команде необходимо было представить презентацию на определенную тему. В числе критериев – оригинальность и качество проработки.

Призовые места по итогам онлайн-форума распределились следующим образом: 1 место – УО «Белорусская государственная академия связи» и Унитарное предприятие «А1»; 2 место – Гродненский филиал РУП «Белпочта» и Гомельский филиал РУП «Белтелеком»; 3 место – Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» и Витебский филиал УО «Белорусская государственная академия связи» (учащиеся).

Кроме того, членами жюри было принято решение отметить «Призом зрительских симпатий» следующих участников: ОАО «Белсвязьстрой», Головное подразделение РУП «Белтелеком», НИРУП «Институт прикладных программных систем», ОАО «Минсктелекомстрой».
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