Беларусь не поставляет в Литву электроэнергию. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, опровергая появившиеся в интернете сообщения о том, что 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС.

«Похоже, на фоне многократных несостоявшихся попыток дискредитировать проект БелАЭС литовская сторона решила прибегнуть к вбросам ложной информации. Ведь фейки сейчас, как говорят, в тренде. 12% - цифра немалая, вызывает вопросы. И для того, чтобы удостовериться в ее объективности, первым делом стоит зайти на сайт литовского системного оператора Litgrid, а там – черным по белому указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси. И она равна нулю, в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии», - говорится в сообщении ведомства.

В нем также утверждается, что с момента синхронизации первого энергоблока БелАЭС с энергосистемой страны, выработан первый миллиард кВтч электроэнергии, который «был реализован для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии».