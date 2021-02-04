|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ОПРОВЕРГАЕТ СООБЩЕНИЯ О ПОСТАВКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЛИТВУ
15:16 04.02.2021
Беларусь не поставляет в Литву электроэнергию. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, опровергая появившиеся в интернете сообщения о том, что 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС.
«Похоже, на фоне многократных несостоявшихся попыток дискредитировать проект БелАЭС литовская сторона решила прибегнуть к вбросам ложной информации. Ведь фейки сейчас, как говорят, в тренде. 12% - цифра немалая, вызывает вопросы. И для того, чтобы удостовериться в ее объективности, первым делом стоит зайти на сайт литовского системного оператора Litgrid, а там – черным по белому указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси. И она равна нулю, в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии», - говорится в сообщении ведомства.
В нем также утверждается, что с момента синхронизации первого энергоблока БелАЭС с энергосистемой страны, выработан первый миллиард кВтч электроэнергии, который «был реализован для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2021
Курсы в банках
на 04.02.2021
Конвертация в банках
на 04.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте