Производство импортозамещающей продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в 2020 году превысило $330 млн.

Как сообщает сайт СЭЗ, в 2020 году выпуск новой продукции, способной частично заменить белорусский импорт, освоили ООО «ПНД-Групп» (производство изделий из пластмасс), ООО «ЭстэйтКоммерси» (производство нетканого материала), ООО «ЕУЭкоПак» (производство экологической упаковки).

Всего производство импортозамещающей продукции освоили 18 предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в различных отраслях промышленности. В большей части это представители малого и среднего бизнеса, которые в ближайшей перспективе могут стать драйвером экономического роста Гродненской области и Республики Беларусь.

Существенно нарастили объемы производства импортозамещающей продукции такие резиденты СЭЗ, как ПТ ООО «Тайфун», СП ЗАО «Биган», ООО «Аквапак Индастриал», СООО «КВИНФУД», ИООО «Кроноспан», ООО «Биоком». Они производят строительные смеси, пищевую оболочку, изделия из дерева и гофрированной бумаги, консервированную продукцию.

Продукция резидентов СЭЗ «Гродноинвест» ежегодно оценивается высшими наградами престижных международных и национальных премий. Недавно резиденты СЭЗ ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» и ГП «Конус» стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь», а ОАО «Лакокраска» 5-й год подряд победила на премии «Народная марка».