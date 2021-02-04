По результатам аудита, проведенного международным органом по сертификации TÜV Thüringen (Германия), системы менеджмента качества и информационной безопасности, внедренные на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), получили сертификаты соответствия стандартам ISO 9001 и 27001.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, специалисты TÜV Thüringen отметили высокий уровень организации внутренних бизнес-процессов и значительные усилия, прилагаемые биржей для реализации политики клиентоориентированности и обеспечения надлежащего качества оказываемых услуг. При этом отдельное внимание уделено работе, проделанной БУТБ с целью построения комплексной системы защиты данных и конфиденциальной информации.

«БУТБ стала одной из немногих организаций в Республике Беларусь, чья система менеджмента информационной безопасности сертифицирована по стандарту ISO 27001. В основном это крупные кредитно-финансовые учреждения и IT-корпорации. Поскольку процедура получения сертификата ISO 27001 считается одной из самых сложных, до настоящего времени сертификат TÜV был только у 11 белорусских компаний», – заявили представители TÜV Thüringen

Помимо укрепления положительного имиджа и деловой репутации, наличие сертификатов соответствия ISO позволит БУТБ более эффективно привлекать на биржевую площадку компании из-за рубежа.

«Соответствие стандартам ISO в сфере менеджмента качества и информационной безопасности повысит привлекательность биржевых торгов для представителей бизнеса. В первую очередь это касается иностранных компаний, так как выход на новый рынок обычно сопряжен с определенными рисками. Поэтому наличие у биржи сертификата ISO послужит дополнительным стимулом для применения биржевого механизма как безопасного и надежного способа взаимодействия с белорусскими партнерами», – сообщили в пресс-службе БУТБ.

ISO 9001:2015 – международный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента качества организации. Получение сертификата соответствия данному стандарту подтверждает, что деятельность организации отвечает требованиям законодательства и удовлетворяет потребностям и ожиданиям клиентов.

ISO 27001:2013 – один из самых известных стандартов в сфере управления информационной безопасностью, направленный на обеспечение системного подхода к защите конфиденциальности и целостности данных в организации.

Немецкое общество технического надзора TÜV Thüringen e.V. – всемирно известная международная компания, оказывающая услуги по вопросам безопасности и качества. Сертификаты TÜV International Certification признаются в Европе, Японии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Китае и др.