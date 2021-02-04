Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 февраля 2021 года выросло до почти 253,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 253 тыс. 413 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 241 тыс. 150 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1959 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1755 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1708 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 975 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 519 тыс. 705 тестов.