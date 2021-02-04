Белорусская железная дорога (БЖД) разместила на сайте информацию о поездах, которые с 8 февраля 2021 года начнут курсировать в сообщении с Россией.

«В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 00:00 часов 8 февраля возобновляется международное пассажирское сообщение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

В нем отмечается, что восстановление движения международных пассажирских поездов будет осуществляться поэтапно. На первоначальном этапе будет организовано курсирование поезда № 2/1 Минск-Москва, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Минска по четным, а из Москвы по нечетным дням.

Из Минска поезд № 2/1 Минск-Москва будет отправляться в 22:10 и прибывать в Москву в 08:13. Из Москвы поезд отправится в 22:13 и прибудет в Минск в 07:26.

На данном этапе по территории Беларуси поезд будет следовать без осуществления посадки и высадки пассажиров на станции Орша-Центральная. По территории Российской Федерации он будет делать остановки на станциях Смоленск и Вязьма.

Кроме того, предусматривается остановка поездов № 30 Калининград-Москва и № 29 Москва-Калининград на станции Минск-Пассажирский. Реализация проездных документов будет осуществляться только для проезда в сообщении Минск-Москва и обратно. При этом пассажиры смогут приобрести проездные документы при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский.

Белорусская железная дорога продолжит дальнейшее взаимодействие с ОАО «РЖД» по поэтапному восстановлению графика движения международных поездов в сообщении с Российской Федерацией, о чем будет оперативно информировать пассажиров.

Напомним, что международное железнодорожное пассажирское сообщение между Беларусью и Российской Федерацией было приостановлено 5 апреля 2020 года в связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора.