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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАКРЫВАЕТ УСЛУГИ ITV LIVE И MEGOGO
11:52 04.02.2021
Мобильный оператор life:) с 13 февраля 2021 года закрывает услуги itv live и Megogo. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе компании.
На текущий момент новые активации и продления пакетов недоступны.
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