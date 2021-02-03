ЭКОНОМИКА РБ

МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАКРЫВАЕТ УСЛУГИ ITV LIVE И MEGOGO

11:52 04.02.2021 Мобильный оператор life:) с 13 февраля 2021 года закрывает услуги itv live и Megogo. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе компании. На текущий момент новые активации и продления пакетов недоступны.