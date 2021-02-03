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ЭКОНОМИКА РБ


СЕТЬ АВТОЗАПРАВОК ПЛАНИРУЕТСЯ ОБНОВИТЬ В 2021 ГОДУ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


11:28 04.02.2021

В Брестском регионе планируют масштабно реконструировать АЗС.

В этом году предприятие «Белоруснефть-облнефтепродукт» намерено масштабно реконструировать три автозаправочные станции и модернизировать торговые залы семи придорожных объектов, пишет портал Neft.by.

Так, современный облик обретет АЗС № 16 в Бресте, № 43 в Кобринском районе на трассе М1 «Брест-Минск-граница РФ» (60-й километр) и № 30 в Барановичах. Благодаря капитальным строительным работам, эти объекты трансформируются в современные придорожные мультикомплексы последнего поколения.

В текущем этом году преобразятся еще семь придорожных объектов брестского предприятия после проведения модернизации торговых залов. Такие работы запланированы на КАЗС № 3 в агрогородке Видомля Каменецкого района, а также на автозаправках № 4 и № 6 в Бресте, № 23 в Барановичах и № 28 в Барановичском районе на трассе М1 (226-й километр), № 58 в Жабинке, № 71 в городском поселке Логишине Пинского района.

В планах также установка нового оборудования, которое позволит сделать разнообразнее выбор фаст-фуда и горячих напитков, дальнейшее оснащение АЗС кондиционерами, применение рекламных световых панелей и цифровых экранов для визуализации меню. Бесплатный wi-fi и устройства для зарядки мобильных телефонов – и эти услуги получат еще более широкое распространение в автозаправочной сети РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт».

Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» насчитывает 84 АЗС. В 2020 году после реконструкции введены в эксплуатацию заправки № 7 в Бресте и № 42 в Кобринском районе на трассе М1 (60-й километр).
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