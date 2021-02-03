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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧИВШИХ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ СОЦПОСОБИЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 25%


10:38 04.02.2021

В Беларуси численность получивших ежемесячное социальное пособие многодетных семей в 2020 году увеличилась на 25%%, а сумма пособия – в 2 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного социального пособия в 2020 году предоставлена 10,3 тыс. многодетных семей: 5,5 тыс. многодетных семей (53,4%) с 3 несовершеннолетними детьми, 2,8 тыс. многодетных семей (27,2%) с 4 несовершеннолетними детьми и 2 тыс. многодетных семей (19,4%) с 5 и более несовершеннолетними детьми. Сумма помощи составила 26,2 млн рублей.

С 1 сентября 2020 года вступила в силу норма указа от 18 мая 2020 г. № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», которой для многодетных семей предусмотрено: увеличение периода представления ежемесячного социального пособия с 6 месяцев до 12 месяцев; повышение критерия нуждаемости для ежемесячного социального пособия со 100% до 115% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ).

Благодаря реализации указанной нормы за четыре месяца 2020 г. (сентябрь-декабрь) в повышенном размере ежемесячное социальное пособие получили почти 5 тыс. многодетных семей на общую сумму 15,8 млн рублей. Средний размер пособия на каждого члена семьи в месяц увеличился почти в 2 раза и составил 98 рублей.

При этом на максимально возможный период – 12 месяцев – ежемесячное социальное пособие предоставлено почти 2 тыс. семей, 1,5 тыс. многодетных семей получили данное пособие на период более 6 месяцев.

Размер ежемесячного социального пособия равен разнице между критерием нуждаемости (115% БПМ) и среднедушевым доходом семьи. С 1 февраля по 30 апреля 2021 г. 115% БПМ – 302,30 рубля.
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