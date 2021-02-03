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ЭКОНОМИКА РБ


НЕ МЕНЕЕ 28,5 КВ. МЕТРОВ НА ЧЕЛОВЕКА СОСТАВИТ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЖИЛЬЕМ В 2025 ГОДУ


09:25 04.02.2021

Планируемый уровень обеспеченности населения жильем в 2025 году составит не менее 28,5 кв. метров на человека. Об этом заявил на пресс-конференции начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Владислав Шаповалов.

«В целом планируется, что уровень обеспеченности населения жильем в 2025 году составит не менее 28,5 кв. метров на человека», – сказал чиновник.

По его словам, жилищное строительство будет продолжать базироваться на сочетании многоэтажного и индивидуального малоэтажного строительства. Акцент будет сделан на поддержку индивидуального жилья усадебного типа с объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

«Планируется безвозмездно предоставлять гражданам неиспользуемые земельные участки для строительства жилья в так называемых «неперспективных деревнях» с условием наведения порядка как на самом участке, так и на прилегающей к нему территории», – заявил Владислав Шаповалов

Начальник главного управления строительства и жилищной политики Минстройархитектуры также уделил внимание ценам.

Так, средняя стоимость одного квадратного метра жилья, строящегося с государственной поддержкой без учета индивидуальных застройщиков, будет поддерживаться на уровне не выше средней заработной платы по стране.

Развитие таких финансовых инструментов, как лизинг жилых помещений, жилищные строительные сбережения, ипотечное жилищное кредитование будут способствовать росту спроса населения на жилье, считает он.
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