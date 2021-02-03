Цены на квартиры в 2020 году снизились практически во всех крупных городах страны.

Как пишет Realt.by, этому способствовали пандемия коронавируса, политическая и экономическая нестабильность, сворачивание кредитов.

В регионах, как и в Минске, в 2020 году основная масса спроса на квартиры пришлась на I квартал 2020 года. С наступлением первой волны коронавируса, а также уменьшением числа кредитных продуктов на покупку «вторички», число сделок серьезно просело во всех городах.

Небольшой всплеск покупательской активности также отмечался в III квартале — новость о полной приостановке кредитов на покупку жилья мотивировала многих желающих запрыгнуть «в последний вагон» — оперативно решить свой квартирный вопрос.

В октябре-декабре без кредитной подпитки рынок снова ощутил на себе отток спроса на квартиры: в сравнении с аналогичными месяцами 2019-го количество проданных квартир в регионах сократилось в среднем на 43-45%. Среди областных центров сильнее всего сокращение проявилось в Витебске — на 52%, среди крупных аналогичная ситуация была в Мозыре и Молодечно.

По сравнению с предыдущим годом суммарное число сделок с квартирами в Витебске и Гомеле сократилось на 25% и 27% соответственно, в Могилеве — на 16%, в Бресте и Гродно — на 15%. В крупных городах суммарный спрос на квартиры сократился в среднем на 16%. Сильнее — в Мозыре (на треть) и Молодечно (на 27%), меньше — в Барановичах, Бобруйске и Орше (только на 9% во всех трех городах).

Традиционно 2-комнатные квартиры фигурировали в сделках чаще других. В Бобруйске в IV квартале 2020 года их доля в общем спросе и вовсе составила 51%, в Лиде и Полоцке — 46% и 45% соответственно.

Среди городов, где повышенным спросом пользовались 1-комнатные квартиры — Мозырь (45% всех проданных за квартал квартир), Барановичи, Витебск и Могилев (по 42%).

В Бресте и Гродно около трети проданных в октябре-декабре квартир располагались в домах возрастом не старше 10 лет, в Могилеве и Витебске — такой была каждая четвертая приобретенная квартира. Для сравнения: в Барановичах, Новополоцке и Пинске доля квартир в новых домах не превышала 6% от всех сделок.

Среди областных центров самое ощутимое снижение средних цен квадратного метра было зафиксировано в Витебске — сразу на 6.6% по сравнению с декабрем 2019, и Бресте — на 5%.

Сильнее всего цены на квартиры за год снизились в Лиде — сразу на 9.4% по сравнению с декабрем 2019 года, а также в Солигорске (-8.8%) и Барановичах (-8.2%).

В трех крупных городах страны — Мозыре, Орше и Полоцке, напротив, наблюдался небольшой рост цен.

При этом 4 из 10 самых дорогих проданных квартир в последнем квартале 2020 года находились в Бресте. Однако самой дорогой была «трешка» в Гродно. Ее площадь составила 139,6 м2, она обошлась покупателю в 171 тысячу долларов.