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ЭКОНОМИКА РБ
КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ОТКРЫЛИ В СТОЛИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
16:54 03.02.2021
В центральной районной больнице в Столине заработал новый аппарат компьютерной томографии.
«В Столине заработал один из 25 компьютерных томографов, которые в республике закупили за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19. Именно Столинская ЦРБ установила и запустила аппарат первая. Отрадно, что Брестская область теперь будет обеспечена компьютерными томографами, и прежде всего их получили районные центры, где достаточно высокая численность населения. Наша задача – максимально приблизить помощь к человеку. Это один из самых современных на данный момент рентгеновских компьютерных томографов. С его помощью можно провести диагностику практически всего организма – проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований и, что наиболее актуально на сегодняшний день, выявить коронавирусную инфекцию», - сказала принявшая участие в открытии кабинета КТ первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
По словам главного врача Столинской ЦРБ Виктора Мойсюка, оборудование новейшее, поэтому серьезную переподготовку прошел медперсонал – врачи рентгенологи, рентген-лаборанты.
«В Столинском районе проживают 72 тысячи человек. В больнице давно назрела необходимость в приобретении компьютерного томографа. Особенно сейчас, в период непростой эпидситуации, когда ежедневно отправляем пациентов на компьютерную томографию легких. Такие же аппараты есть в Пинске и Лунинце. До сих пор приходилось туда отправлять пациентов, а это неблизкое расстояние. Кабинет компьютерной томографии в Столинской ЦРБ принял первых пациентов», - сказал он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, современные аппараты для диагностики внутренних органов человека за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19 также в ближайшее время начнут работу в Кобринской и Березовской ЦРБ.
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