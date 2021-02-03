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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВИЭ ВЫРАБОТАНО БОЛЕЕ 323 МЛН КВТ*Ч И 923 ГКАЛ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В 2020 ГОДУ
16:26 03.02.2021
В Витебской области эксплуатируется 12 гидроэлектростанций, 22 тепловых насоса, 4 ветроэнергетические установки, 3 биогазовых комплекса на свалочном газе, 10 фотоэлектрических комплексов и гелиоводонагреватели на 34 объектах. За 2020 год вышеуказанными установками выработано более 323 млн. кВт*ч и 923 Гкал чистой энергии. Об этом сообщила старший инспектор производственно-технического отдела Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Екатерина Савик.
По ее словам, в 2020 году в области введена в эксплуатацию гелиоэнергетическая установка "Пламя" ЗАО «РЕАГ Витебск» в Сенненском районе суммарной мощностью 1,6 МВт, внедрено 5 гелиоводонагревателей, а также реализованы мероприятия по использованию отходов собственного производства: на ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» установлен твердотопливный котел, работающий на лузге подсолнечника мощностью 1,35 МВт, а на ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» заменен твердотопливный котел на котел, работающий на отработанном масле мощностью 0,95 МВт.
Увеличение использования энергии воды, ветра, солнца и геотермальных источников энергии в 2020 году по сравнению с 2017 годом составило 22%, а по сравнению с 2016 годом (до ввода в эксплуатацию Витебской и Полоцкой гидроэлектростанций) увеличилось более чем в 15 раз.
В области разрабатываются планы на перспективу по внедрению мероприятий по использованию нетрадиционных источников энергии.
Планируют реализовать проекты по внедрению ветроустановок ООО «Рамтекс» и ООО «ВЭС Велешковичи». ООО «Рамтекс» вместо запланированных 3 МВт планирует установить в Сенненском районе две ветроустановки суммарной мощностью 6 МВт и ввести их в эксплуатацию в 2021 году. ООО «ВЭС Велешковичи» осуществляет создание ветропарка в Лиозненском районе мощностью 25 МВт в рамках реализации проекта международной технической помощи «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь». Окончательный срок ввода ветропарка в эксплуатацию не определен.
Проведенными в 2017-2020 годах энергетическими обследованиями юридических лиц рекомендовано предусмотреть к внедрению более 15 гелиоводонагревательных систем. Проектом госпрограммы «Энергосбережение» на 2021-2025 годы предусмотрено внедрение 5-ти тепловых насосов на объектах УП «Витебскоблводоканал».
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