|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 20 ТЬЮТОРОВ ПОЯВЯТСЯ В БГУ
16:00 03.02.2021
Свыше 20 тьюторов появятся в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соответствующие свидетельства о повышении квалификации в области тьюторского сопровождения обучающихся получил 21 преподаватель университета. Церемония вручения состоялась 2 февраля с участием проректора по учебной работе и образовательным инновациям Оксаны Здрок.
Подводя итоги обучения, она отметила высокую мотивированость участников программы в освоение новой деятельности. Это обусловлено востребованностью данного направления в вузах. До настоящего времени подобного опыта подготовки тьюторов в Беларуси не было. БГУ стал первой площадкой в Беларуси по обучению специалистов такого профиля.
Первым шагом тьюторов стала разработка карты образовательных и социальных ресурсов своего факультета. В ней отражена специфика подразделения, перечень услуг и вариативность взаимодействия с другими структурами. Данный путеводитель в ближайшее время представят студентам БГУ. Планируется, что тьюторы будут оказывать консультационную, информационную поддержку обучающимся в соответствии с их запросами по вопросам обучения и науки, творчества, спортивных и других занятий.
Подготовку специалистов по программе повышения квалификации «Тьюторское сопровождение обучающихся в учреждениях высшего образования» в БГУ планируют проводить регулярно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2021
Курсы в банках
на 03.02.2021
Конвертация в банках
на 03.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте