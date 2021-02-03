Свыше 20 тьюторов появятся в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соответствующие свидетельства о повышении квалификации в области тьюторского сопровождения обучающихся получил 21 преподаватель университета. Церемония вручения состоялась 2 февраля с участием проректора по учебной работе и образовательным инновациям Оксаны Здрок.

Подводя итоги обучения, она отметила высокую мотивированость участников программы в освоение новой деятельности. Это обусловлено востребованностью данного направления в вузах. До настоящего времени подобного опыта подготовки тьюторов в Беларуси не было. БГУ стал первой площадкой в Беларуси по обучению специалистов такого профиля.

Первым шагом тьюторов стала разработка карты образовательных и социальных ресурсов своего факультета. В ней отражена специфика подразделения, перечень услуг и вариативность взаимодействия с другими структурами. Данный путеводитель в ближайшее время представят студентам БГУ. Планируется, что тьюторы будут оказывать консультационную, информационную поддержку обучающимся в соответствии с их запросами по вопросам обучения и науки, творчества, спортивных и других занятий.

Подготовку специалистов по программе повышения квалификации «Тьюторское сопровождение обучающихся в учреждениях высшего образования» в БГУ планируют проводить регулярно.