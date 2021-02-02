|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ БЕЛГАЗПРОМБАНКА ПРОЙДЕТ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ 4 ФЕВРАЛЯ
14:36 03.02.2021
4 февраля в Верховном суде состоится предварительное заседание для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка.
«Уголовное дело по обвинению Бабарико В.Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.235, ч.3 ст.430 УК; Задойко А.М., Бадея К.Г., Шабана С.В., Кузьмича Д.М., Ильясюка А.П., Добролета С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК, Кобяка В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.431 УК, принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным Судом Республики Беларусь», - говорится в сообщении Верховного суда.
В нем также отмечается, что с шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу на 4 февраля 2021 года назначено предварительное судебное заседание.
В рамках уголовного дела, которое Генпрокуратура Беларуси передала в ВС в конце января обвиняются восемь человек, из них семеро, включая Виктора Бабарико, находятся под стражей, один под домашним арестом.
Напомним, Виктор Бабарико свою вину не признал.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
Курсы в банках
на 03.02.2021
Конвертация в банках
на 03.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте