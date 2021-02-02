4 февраля в Верховном суде состоится предварительное заседание для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка.

«Уголовное дело по обвинению Бабарико В.Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.235, ч.3 ст.430 УК; Задойко А.М., Бадея К.Г., Шабана С.В., Кузьмича Д.М., Ильясюка А.П., Добролета С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК, Кобяка В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.431 УК, принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным Судом Республики Беларусь», - говорится в сообщении Верховного суда.

В нем также отмечается, что с шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу на 4 февраля 2021 года назначено предварительное судебное заседание.

В рамках уголовного дела, которое Генпрокуратура Беларуси передала в ВС в конце января обвиняются восемь человек, из них семеро, включая Виктора Бабарико, находятся под стражей, один под домашним арестом.

Напомним, Виктор Бабарико свою вину не признал.