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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 251,7 ТЫС.


14:20 03.02.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 февраля 2021 года выросло до почти 251,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 251 тыс. 705 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 239 тыс. 191 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2013 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1737 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1711 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 909 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 502 тыс. 730 тестов.
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