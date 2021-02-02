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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАН РЕЙТИНГ САМЫХ АКТИВНЫХ В ИНТЕРНЕТЕ БРЕНДОВ


13:44 03.02.2021

Digital-агентство AMDG | Artox Media Digital Group провело исследование активности более 600 белорусских брендов в интернете за 2020 год и составило рейтинг компаний, которые лучше всего используют свой digital-потенциал.

Согласно методологии, оценивался комплексный подход в интернет-маркетинге, учитывающий эффективность сайта, социальных сетей и YouTube-канала. Лидеры самых конкурентных категорий даже были награждены в соответствующей номинации премии “Бренд Года 2020”.

В ТОПе активных digital-брендов ― телеком-операторы, банки, производители и продавцы бытовой техники и электроники и автоклассифайды.

Первое место разделили такие бренды, как “АвтоСтронг-М”, 21vek.by и МТС.

На втором месте ― av.by. Сайт автоклассифайда уже на протяжении более трех лет занимает лидирующее место в поисковой выдаче Яндекса и Google с видимостью более 80%. Помимо этого, YouTube-канал av.by является одним из крупнейших бизнес-аккаунтов в белорусском видеохостинге.

Третье место разделили пять брендов. Это, в частности, Белагропромбанк, Abw.by, “Евроопт”, “Атлант” и “5 элемент”.

Подробнее ознакомиться с рейтингом “Лучший Digital-бренд 2020” можно здесь.

СПРАВКА: Рейтинг “Лучший Digital-бренд 2020” основан на сумме трех исследований AMDG: видимости сайтов в поисковых системах Яндекс и Google, эффективности SMM-ведения брендовых сообществ в социальных сетях (Digital Review) и активности в YouTube. Формула оценки включает в себя вес каждого из инструментов, так как бренды сперва создают сайт, потом соцсети и только после этого развивают YouTube-канал.
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