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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСМОТРЕЛО В ДЕЙСТВИЯХ УП «ЭКОСПЕЦТРАНС» ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
13:00 03.02.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усмотрело в действиях УП «ЭкоСпецТранс» признаки нарушения антимонопольного законодательства.
«В ходе рассмотрения обращения иностранного общества с ограниченной ответственностью «РЕМОНДИС» МАРТ установил в действиях дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭкоСпецТранс» признаки создания дискриминационных условий», - говорится в сообщении ведомства.
В частности, УП «ЭкоСпецТранс» отказало ИООО «РЕМОНДИС» в заключении договора на захоронение твердых коммунальных отходов, при этом предприятие заключало договора на захоронение после отказа заявителю.
В связи с этим МАРТ выдало предупреждение о необходимости «разработки и принятия (издания) порядка заключения договоров на захоронение твердых коммунальных отходов с учетом требований антимонопольного законодательства», а также «информирования ИООО «РЕМОНДИС» о издании данного порядка».
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