Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усмотрело в действиях УП «ЭкоСпецТранс» признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«В ходе рассмотрения обращения иностранного общества с ограниченной ответственностью «РЕМОНДИС» МАРТ установил в действиях дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭкоСпецТранс» признаки создания дискриминационных условий», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, УП «ЭкоСпецТранс» отказало ИООО «РЕМОНДИС» в заключении договора на захоронение твердых коммунальных отходов, при этом предприятие заключало договора на захоронение после отказа заявителю.

В связи с этим МАРТ выдало предупреждение о необходимости «разработки и принятия (издания) порядка заключения договоров на захоронение твердых коммунальных отходов с учетом требований антимонопольного законодательства», а также «информирования ИООО «РЕМОНДИС» о издании данного порядка».