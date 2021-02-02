Научно-практическая конференция молодых ученых факультета международных отношений (ФМО) «Международные отношения: история, теория, практика» пройдет 4 февраля в БГУ в онлайн-формате (начало в 10.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками станут около 90 белорусских и российских исследователей и специалистов по международным отношениям, праву и туризму, мировой экономике, таможенному делу, дипломатической и консульской службе, а также межкультурной коммуникации.

Состоится работа восьми секций: «Актуальные аспекты внешней политики, дипломатической и консульской практики в современных международных отношениях»; «Международное право: теория и практика применения в современных условиях»; «Теоретические и практические проблемы международного частного и интеграционного права»; «Современные тенденции развития мировой экономики и международных экономических отношений»; «Актуальные вопросы таможенного дела»; «Менеджмент массовых событийных мероприятий»; «Современные направления исследований в парадигме межкультурной коммуникации» и «Лингвострановедение».

В рамках конференции будут рассмотрены приоритетные для Беларуси аспекты международных отношений в сфере политики, экономики и права, деятельности протокольной, консульской, таможенной служб, перспективы развития туризма.

Научные материалы форума опубликуют в сборнике докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организаторами конференции выступают ФМО БГУ, международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие», общественное объединение «Центр изучения внешней политики и безопасности», общественное объединение по Европейским исследованиям, общественное объединение «Общество международного права» при поддержке проекта COMPASS.