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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТОВАРА НА BR75 ТЫС.
12:12 03.02.2021
Брестские таможенники пресекли незаконный провоз на территорию ЕАЭС коммерческой партии товара.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, среди указанной в документах партии стального металлопроката, в грузовике, следовавшем через пункт пропуска «Козловичи», были спрятаны различные предметы.
28-летний водитель-экспедитор, житель Брестской области, вез товар из Венгрии на территорию ЕАЭС в автопоезде MAN. С применением возможностей инспекционно-досмотрового комплекса брестские таможенники установили, что в грузовом отсеке машины находятся «довложения», не схожие с товаром, заявленным в товаросопроводительных документах.
При дальнейшем досмотре выявлено свыше 100 единиц незадекларированного товара: предметы бытовой техники, квадрокоптеры, ноутбуки, игровые приставки, мобильные аксессуары, парфюмерия и алкогольные напитки.
По предварительной оценке, общая стоимость коммерческой партии товара, которая изъята до решения суда, составила свыше 75 тыс. белорусских рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.
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