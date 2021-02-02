Минский тракторный завод в 2020 году оказал рекордный объем помощи учебным заведениям Беларуси в укреплении материально-технической базы, сообщает пресс-служба ОАО «МТЗ».

«В прошлом году МТЗ передал 30 учреждениям профессионально-технического образования 32 новых трактора различных моделей, включая самую мощную серийно выпускаемую технику - BELARUS-3525. По сравнению с предыдущим годом масштабы участия завода в укреплении материально-технической базы лицеев и колледжей увеличились в полтора раза», - рассказал начальник учебного центра по техническому и сервисному обслуживанию ОАО «МТЗ» Руслан Цуркан.

Для сравнения: в 2019 году помощь Минского тракторного завода в оснащении учебных площадок получили 18 учебных заведений, адресатам был отправлен 21 трактор.

Так, самую мощную флагманскую модель – BELARUS-3525 – предприятие передало Городокскому государственному аграрно-техническому колледжу. Ежегодно в этом учебном заведении обучаются около 450 будущих специалистов в сельском хозяйстве. Действует лаборатория техники МТЗ, ранее оснащённая полным комплектом узлов BELARUS-3022, а также гусеничным 2103 и колесным 3522.

«Новую модификацию 350-сильного трактора забрали перед Новым годом. Сами пригнали с завода, – рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Юрий Сорочинский. – Возможность учиться на современной машине расширит профессиональный кругозор учеников. В хозяйствах должны работать не просто «наездники». Оператор обязан уметь правильно эксплуатировать и обслуживать трактор. Это сократит количество отказов техники в поле и повысит эффективность».

BELARUS-3525 уже запущен в учебный процесс. На трактородроме воспитанники колледжа отрабатывают на нем навыки вождения, учатся делать «змейку», «горку», трогаться с подъема. С началом аграрного сезона учебный тренажер поедет в поле. У колледжа немалые сельхозугодья, в том числе более 400 гектаров пахотных земель.