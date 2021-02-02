ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ПОМОЩИ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ В 1,5 РАЗА


11:58 03.02.2021

Минский тракторный завод в 2020 году оказал рекордный объем помощи учебным заведениям Беларуси в укреплении материально-технической базы, сообщает пресс-служба ОАО «МТЗ».

«В прошлом году МТЗ передал 30 учреждениям профессионально-технического образования 32 новых трактора различных моделей, включая самую мощную серийно выпускаемую технику - BELARUS-3525. По сравнению с предыдущим годом масштабы участия завода в укреплении материально-технической базы лицеев и колледжей увеличились в полтора раза», - рассказал начальник учебного центра по техническому и сервисному обслуживанию ОАО «МТЗ» Руслан Цуркан.

Для сравнения: в 2019 году помощь Минского тракторного завода в оснащении учебных площадок получили 18 учебных заведений, адресатам был отправлен 21 трактор.

Так, самую мощную флагманскую модель – BELARUS-3525 – предприятие передало Городокскому государственному аграрно-техническому колледжу. Ежегодно в этом учебном заведении обучаются около 450 будущих специалистов в сельском хозяйстве. Действует лаборатория техники МТЗ, ранее оснащённая полным комплектом узлов BELARUS-3022, а также гусеничным 2103 и колесным 3522.

«Новую модификацию 350-сильного трактора забрали перед Новым годом. Сами пригнали с завода, – рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Юрий Сорочинский. – Возможность учиться на современной машине расширит профессиональный кругозор учеников. В хозяйствах должны работать не просто «наездники». Оператор обязан уметь правильно эксплуатировать и обслуживать трактор. Это сократит количество отказов техники в поле и повысит эффективность».

BELARUS-3525 уже запущен в учебный процесс. На трактородроме воспитанники колледжа отрабатывают на нем навыки вождения, учатся делать «змейку», «горку», трогаться с подъема. С началом аграрного сезона учебный тренажер поедет в поле. У колледжа немалые сельхозугодья, в том числе более 400 гектаров пахотных земель.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2021
валюта курс
EUR 3.1762
USD 2.6293
RUB 3.4670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1762 +0.002
USD 2.6293 +0.0098
RUB 3.4670 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1740 3.1790
USD 2.6370 2.6400
RUB 3.4650 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2020 1.2060
EUR/RUB 91.5000 91.7500
USD/RUB 76.0000 76.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте