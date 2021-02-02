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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ


11:43 03.02.2021

Правительство Беларуси выступает за индустриализация страны. Об этом заявил 2 февраля премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«Наша цель - это фактически индустриализация страны. Не только промышленная, но и сферы услуг. То есть мы должны нарастить инвестиции в основной капитал, - добавил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства. - Мы впервые, наверное, за все время постарались создать национальный инфраструктурный план. Это более 800 объектов, которые будут модернизированы и созданы в следующую пятилетку».

По его словам, государство также должно быть не только социальным, но и бизнес-партнером. Поэтому правительство старается прислушиваться к частному бизнесу, тем более что он создает более 40% ВВП.

Он также сообщил, что часть белорусских граждан выступает за перераспределение экономических полномочий центра и регионов.

"Люди видят необходимость в перераспределении экономических полномочий между центром и регионами. В первую очередь с точки зрения более самостоятельного распоряжения доходами бюджета, децентрализации в принятии решений по использованию средств бюджета, индустриализации населенных пунктов, реализации конкретных проектов, которые направлены на создание рабочих мест в регионах", - отметил Роман Головченко.
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