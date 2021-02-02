УП "Белтехосмотр" за январь 2021 года выдало более 188 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 237,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года (55 782 разрешения).

В отношении физических лиц за январь 2021 года выдано 172 290 разрешений (91,6% от общего количества).

Для сравнения: за январь-февраль 2020 года выдано 108 828 разрешений, за январь-март - 164 913.

Специалисты обращают внимание, что для удобства автовладельцев на диагностических станциях УП «Белтехосмотр» организована предварительная запись для прохождения государственного технического осмотра транспортных средств.

Запись осуществляется на сайте УП «Белтехосмотр».