ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВАМИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ


11:05 03.02.2021

В Беларуси могут разрешить интернет-торговлю лекарствами на постоянной основе. Такая информация прозвучала на переговорах Министерства здравоохранения с представителями Ассоциации международных фармацевтических производителей, отечественными производителями лекарственных средств, представителями оптовых и розничных фармацевтических компаний.

В частности, Минздрав сообщил о планах продумать такую возможность, проанализировать работу расширенного перечня лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача (новая редакция постановления вступила в силу 30 января 2021 г.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на встрече был озвучен ряд проблем, в том числе сокращение перечня зарегистрированных лекарственных средств, что влияет на Республиканский формуляр и Перечень основных лекарственных средств. Представители компаний отметили сложность включения в данные списки.

Помимо этого, была затронута проблема стоимости лекарственных препаратов, которая зачастую превышает стоимость в референтных странах (в частности в Российской Федерации). Все вместе это приводит к развитию серого импорта лекарственных препаратов из соседних стран.

Также отмечена необходимость принятия компенсационных мер в связи с введением НДС в целях выполнения одного из параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год – индекса потребительских цен на социально значимые товары не более 104,9. Предложено данную проблему решать совместными усилиями: производителям рекомендовано снизить отпускные цены на 2%, при формировании оптовых и розничных цен снизить размер применяемых надбавок на 2% на уровне оптового звена и на 5-6% – на уровне розницы.

Кроме того, отмечена задача повышения прозрачности процедур государственных закупок, процедур включения препаратов в Республиканский формуляр и перечень основных лекарственных средств.

Со своей стороны, Министерство здравоохранения будет проводить работу по совершенствованию законодательства, была выражена заинтересованность в диалоге с представителями фармбизнеса, готовность рассматривать любые предложения.

Отмечен положительный эффект внедрения новых процедур регистрации лекарственных препаратов: упрощенной (за полгода по данной процедуре зарегистрировано более 20 препаратов, в основном оригинальных), условной (по данной процедуре зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции (Гам-Ковид-Вак).

Сейчас разрабатывается пакет нормативных правовых актов в сфере закупок лекарственных препаратов, которым планируется расширить возможности по их закупке: заключение 2-3-летних контрактов, применение гибких ценовых моделей, программ разделения рисков, закупки лекарственных средств у международных специализированных организаций.

В целях улучшения прозрачности процедур управление организации лекарственного обеспечения завершает масштабный анализ процедур государственных закупок в 2018-2020 гг., результаты которого будут опубликованы на сайте Минздрава.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2021
валюта курс
EUR 3.1762
USD 2.6293
RUB 3.4670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1762 +0.002
USD 2.6293 +0.0098
RUB 3.4670 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1740 3.1790
USD 2.6370 2.6400
RUB 3.4650 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2020 1.2060
EUR/RUB 91.5000 91.7500
USD/RUB 76.0000 76.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте