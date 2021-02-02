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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВАМИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
11:05 03.02.2021
В Беларуси могут разрешить интернет-торговлю лекарствами на постоянной основе. Такая информация прозвучала на переговорах Министерства здравоохранения с представителями Ассоциации международных фармацевтических производителей, отечественными производителями лекарственных средств, представителями оптовых и розничных фармацевтических компаний.
В частности, Минздрав сообщил о планах продумать такую возможность, проанализировать работу расширенного перечня лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача (новая редакция постановления вступила в силу 30 января 2021 г.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на встрече был озвучен ряд проблем, в том числе сокращение перечня зарегистрированных лекарственных средств, что влияет на Республиканский формуляр и Перечень основных лекарственных средств. Представители компаний отметили сложность включения в данные списки.
Помимо этого, была затронута проблема стоимости лекарственных препаратов, которая зачастую превышает стоимость в референтных странах (в частности в Российской Федерации). Все вместе это приводит к развитию серого импорта лекарственных препаратов из соседних стран.
Также отмечена необходимость принятия компенсационных мер в связи с введением НДС в целях выполнения одного из параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год – индекса потребительских цен на социально значимые товары не более 104,9. Предложено данную проблему решать совместными усилиями: производителям рекомендовано снизить отпускные цены на 2%, при формировании оптовых и розничных цен снизить размер применяемых надбавок на 2% на уровне оптового звена и на 5-6% – на уровне розницы.
Кроме того, отмечена задача повышения прозрачности процедур государственных закупок, процедур включения препаратов в Республиканский формуляр и перечень основных лекарственных средств.
Со своей стороны, Министерство здравоохранения будет проводить работу по совершенствованию законодательства, была выражена заинтересованность в диалоге с представителями фармбизнеса, готовность рассматривать любые предложения.
Отмечен положительный эффект внедрения новых процедур регистрации лекарственных препаратов: упрощенной (за полгода по данной процедуре зарегистрировано более 20 препаратов, в основном оригинальных), условной (по данной процедуре зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции (Гам-Ковид-Вак).
Сейчас разрабатывается пакет нормативных правовых актов в сфере закупок лекарственных препаратов, которым планируется расширить возможности по их закупке: заключение 2-3-летних контрактов, применение гибких ценовых моделей, программ разделения рисков, закупки лекарственных средств у международных специализированных организаций.
В целях улучшения прозрачности процедур управление организации лекарственного обеспечения завершает масштабный анализ процедур государственных закупок в 2018-2020 гг., результаты которого будут опубликованы на сайте Минздрава.
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