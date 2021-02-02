В ОАО «Белорусский цементный завод» в первом полугодии 2020 года начались промышленные испытания по подбору эффективных интенсификаторов помола цемента, которые помогают получать высокомарочный быстротвердеющий материал соответствующего качества при минимальных энергозатратах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, предварительные результаты показывают: производительность цементных мельниц увеличилась на 20%, тем самым на 5% снизилась доля расхода электроэнергии на производство 1 т цемента. Как результат, себестоимость продукции уменьшилась на 2%.

В целом применение интенсификаторов помола цемента позволило сократить затраты до 85 тысяч рублей.