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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАНО БОЛЕЕ 10 СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ «ТАРГЕТНОГО» ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
09:43 03.02.2021
В Беларуси разработано более 10 современных лекарственных препаратов «таргетного» действия для лечения раковых опухолей. Такая информация прозвучала 2 февраля на пресс-конференции с участием специалистов, занимающихся данной проблематикой.
Как отметили специалисты-онкологи, в настоящее время выявлено более 1500 всевозможных мутаций, которые связаны с началом или с продолжением опухолевого роста. Каждый год в мире появляется множество препаратов для лечения рака. Только таргетных лекарственных средств более 600.
«Выскажу, возможно, фантастическое предположение... Думаю, что через 5-10 лет каждому пациенту необходимо будет иметь при себе электронный «носитель памяти», на котором будет записан его генотип, геном его опухоли, набор всех существующих лекарственных средств. С помощью суперкомпьютера все это будет анализироваться, определятся индивидуальная доза препаратов и схема лечения. Однако это в том случае, если раньше не будет найдена «волшебная таблетка» или «пуля Эрлиха», которая победит все онкологические заболевания», - сказал заместитель директора по научной работе ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им Н.Н.Александрова» Сергей Красный.
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