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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛ МИЛЛИАРД КИЛОВАТТ-ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
09:37 03.02.2021
Первый энергоблок Белорусской АЭС выработал миллиард киловатт-часов электроэнергии с момента включения. Об этом сообщает Telegram-канал «Минэнерго Официальный».
Согласно информации, в настоящее время на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности.
«С вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. Станция обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа», - говорится в сообщении.
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