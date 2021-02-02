ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛ МИЛЛИАРД КИЛОВАТТ-ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

09:37 03.02.2021 Первый энергоблок Белорусской АЭС выработал миллиард киловатт-часов электроэнергии с момента включения. Об этом сообщает Telegram-канал «Минэнерго Официальный». Согласно информации, в настоящее время на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности. «С вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. Станция обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа», - говорится в сообщении.