За январь 2021 года Белорусская железная дорога (БЖД) перевезла 8,8 млн тонн грузов, или 101,9% к январю 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, экспортные перевозки грузов, по оперативным данным, увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,9 млн тонн.

По сравнению с январем 2020 года в 1,5 раза увеличилась перевозка удобрений на экспорт, более чем в 2 раза – нефтепродуктов.

По предварительным данным, в январе 2021 года на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился объем погрузки грузов и составил порядка 6,3 млн тонн. По итогам первого месяца нынешнего года вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, лесных грузов, зерна и др.

Тарифный грузооборот возрос на 3,9% и составил 3,09 млрд тарифных т-км.