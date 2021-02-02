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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ БЖД В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 40%
09:20 03.02.2021
За январь 2021 года Белорусская железная дорога (БЖД) перевезла 8,8 млн тонн грузов, или 101,9% к январю 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, экспортные перевозки грузов, по оперативным данным, увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,9 млн тонн.
По сравнению с январем 2020 года в 1,5 раза увеличилась перевозка удобрений на экспорт, более чем в 2 раза – нефтепродуктов.
По предварительным данным, в январе 2021 года на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился объем погрузки грузов и составил порядка 6,3 млн тонн. По итогам первого месяца нынешнего года вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, лесных грузов, зерна и др.
Тарифный грузооборот возрос на 3,9% и составил 3,09 млрд тарифных т-км.
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