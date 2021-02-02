Комитет государственного контроля Минской области 3 февраля 2021 года проведет «горячую» линию на тему долгостроев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Белаокси, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8(017) 378-15-36 граждане могут сообщить о незавершенных строительством объектах Минщины, их состоянии, в том числе с точки зрения безопасности, а также об условиях сохранности этих объектов.

Свое сообщение можно также отправить по электронной почте на адрес с пометкой «горячая линия».