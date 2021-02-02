|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 3 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ» ЛИНИЮ НА ТЕМУ ДОЛГОСТРОЕВ
18:19 02.02.2021
Комитет государственного контроля Минской области 3 февраля 2021 года проведет «горячую» линию на тему долгостроев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Белаокси, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8(017) 378-15-36 граждане могут сообщить о незавершенных строительством объектах Минщины, их состоянии, в том числе с точки зрения безопасности, а также об условиях сохранности этих объектов.
Свое сообщение можно также отправить по электронной почте на адрес с пометкой «горячая линия».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
Курсы в банках
на 02.02.2021
Конвертация в банках
на 02.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте