Первая образовательная смена Национального детского технопарка открылась в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, десять одаренных школьников со всей Беларуси с 31 января по 23 февраля пройдут подготовку по направлению «Зеленая химия» на химическом факультете вуза. Это школьники 9-11 классов из Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также города Минска.

На протяжении трех недель ребята будут осваивать навыки химического эксперимента и ознакомятся с направлением «Зеленая химия». Старшеклассники изучат безопасные способы синтеза, узнают о «зеленых» растворителях и возобновляемых источниках сырья и энергии, способах и приемах очистки вод, получении полимерных биоразлагаемых пленок.

Преподаватели БГУ обучат ребят работе с научными материалами и составлению тематического проекта. Им расскажут о процессе сбора, анализа и обработки необходимой литературы для исследований, особенностях научно-технических экспериментов, правилах оформления и публичной презентации научных результатов. Итогом обучения станет защита подготовленного под руководством преподавателей БГУ проекта. Авторов лучших работ пригласят для обучения повторно.

Также для школьников подготовлены общеобразовательные мероприятия, экскурсии на профильные предприятия и в научно-исследовательские учреждения.

Национальный детский технопарк создан 1 января 2021 года. Его деятельность направлена на выявление и развитие у учащихся способностей к научно-исследовательской и изобретательской деятельности. Обучение в учреждении проводится по трем направлениям: «Зеленая химия», «Робототехника», «Информационные и компьютерные технологии». Реализуются они на базе БГУ, БНТУ и БГУИР соответственно.

Отбор для обучения в Национальном детском технопарке проводился в три этапа. Ребята представили исследовательский проект, прошли тестирование и собеседование.