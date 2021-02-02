Работники РУП «Минскэнерго» в 2020 году расчистили 4,1 тыс. га просек воздушных линий электропередачи при задании 3,3 тыс. гектар.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по итогам года план выполнен на 123,6%.

Таких темпов энергетикам Минщины удается добиться в том числе благодаря использованию современных технологий. Расчистка просек воздушных линий электропередачи осуществляется механическим способом — бульдозерами и мульчерами. Однако в труднодоступных заболоченных местах используется и ручной способ с применением кусторезов, бензопил и топоров.

Для повышения надежности работы электросетей в планах предприятия на текущий год расчистить от кустарниковой и древесной растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи 3,3 тыс. гектар просек.