Генеральным директором авиакомпании «Белавиа» назначен Игорь Чергинец, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, на этом посту он сменил Анатолия Гусарова.

«Прежде всего хочу отметить, что все традиции, существующие в «Белавиа», останутся неизменными. Они были выработаны на протяжении многих лет и крепко обосновались в жизни компании. Тем не менее мы будем уделять особое внимание дальнейшей цифровизации и стремиться к внедрению передовых мировых практик. Мы планируем обновлять флот за счет новейшего поколения Embraer 195-E2, ведем подготовку по приобретению самого современного Boeing 737-8. До конца текущего года мы планируем прекратить эксплуатацию Boeing Classic. Несомненно, модернизация воздушного парка будет способствовать расширению сети маршрутов, открытию новых направлений и увеличению пассажиропотока. Я также уверен, что для эффективной эксплуатации современной техники необходимо и дальше уделять особое внимание подготовке кадров авиакомпании, развитию авиационного отряда, авиационно-технической базы, службы бортпроводников и других служб и отделов», – заявил Игорь Чергинец.

Игорь Чергинец родился 6 июня 1967 года. Имеет юридическое и авиационное образование. В «Белавиа» работает с момента ее основания. Занимал различные должности в авиакомпании, с 2007 по 2021 год – заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.