2 февраля 2021 г. стартует новый сезон проекта «Першыя» для белорусских старшеклассников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании А1, учащиеся 9, 10 и 11-х классов смогут принять участие в образовательной программе и презентовать свои идеи о том, как изменить жизнь вокруг к лучшему. Десять авторов самых интересных идей выступят на белорусскоязычной молодежной конференции 2021 и получат смартфоны iPhone 12.

Для участия в конкурсе и образовательной программе необходимо заполнить анкету на сайте www.generation.A1.by. Свои идеи старшеклассники могут предлагать в одном из пяти направлений: «Технологии», «Культура», «Инклюзия», «Экология», а также новинке этого сезона – «Урбанистика». Каждой из тем будут посвящены отдельные мастер-классы и митапы с экспертами, в ходе которых участники проекта смогут разрабатывать свою идею, приобретать полезные знания, развивать навыки выступлений, презентации, командной работы.

Согласно положению о конкурсе, участникам нужно будет снять видеоролик о своей идее (до 3 минут), поделиться им в любой социальной сети (TikTok, Instagram, VK, YouTube, FB, OK, Twitter) с хештегом конкурса #generationA1 и прислать ссылку на . Конкурсные заявки с видео будут приниматься до 30 апреля 2021 года.

Победители будут определены в мае. А в сентябре десять старшеклассников, которые пройдут в финал конкурса, выступят на традиционной молодежной конференции 2021 и получат призы – iPhone 12 64GB.

Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Проект «Першыя» проходит на белорусском языке, включая все мастер-классы и публичные выступления финалистов, ведь одна из целей конкурса – расширение использования белорусского языка и увеличение его популярности с помощью мирового сообщества TED. В этом году амбассадорами проекта «Першыя» также станут педагоги из программы «Учитель для Беларуси». Это позволит уделить больше внимания работе с учащимися в региональных школах.

«Каждый новый сезон проекта «Першыя» показывает, как много интересных и полезных идей для Беларуси есть у нашей молодежи. И партнерство с сообществом TEDx позволяет представить их в популярном мировом формате, причем на родном языке своей страны. Это помогает старшеклассникам поверить в себя и ценность их задумок, осознать безграничность своих возможностей и убедиться на собственном примере: каждый может сделать что-то важное для места, где он живет», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.

Конкурс идей «Першыя» реализуется компанией А1 уже на протяжении трех сезонов с 2018 года при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Цель конкурса – повысить интерес школьников к белорусскому языку и культуре, технологическим инновациям, инклюзии, экологии и урбанистике, помочь старшеклассникам с выбором профессии, привлечь их внимание к общественно важным проблемам, внедрить в обучение неформальные форматы, найти и поддержать талантливую молодежь.