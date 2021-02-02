В БелГИМ разработали государственные стандартные образцы (ГСО) показателя белизны муки и содержания массовой доли влаги в ячмене и муке пшеничной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, данные ГСО внесены в Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов Беларуси.

Создание и внедрение экспресс-методов контроля качества зерна и муки (содержание белка, активных ферментов, белизны и др.) имеет важное значение для пищевой промышленности.

Белизна – один из основных показателей, характеризующих сорт муки и ее потребительские качества. Единство измерений показателя белизны муки обеспечивается применением контрольных проб муки высшего, первого и второго сортов. Этот метод дает возможность воспроизводить результаты измерений показателя белизны рабочими белизномерами различных типов, что позволяет исключить пересортицу муки, а также взаимные претензии производителя и потребителя муки к ее качеству.

ГСО показателя белизны муки представляет собой муку пшеничную высшего, первого и второго сортов, расфасованную по 0,3 кг и герметично упакованную в полиэтиленовую влагонепроницаемую емкость.

Стандартные образцы содержания массовой доли влаги в ячмене и муке пшеничной созданы в ходе реализации программы по разработке стандартных образцов содержания массовой доли влаги в зерне и зернопродуктах, которая реализовывалась в БелГИМ в 2019-2020 гг.

ГСО содержания массовой доли влаги в ячмене – это сыпучий материал цельного зерна (ячмень) массой 300 г (1 кг), в муке – сыпучий материал продукта переработки пшеницы (пшеничная мука) массой 300 г. Интервал номинальных значений массовой доли влаги ГСО в ячмене – от 9 до 17 %, в муке – от 8 до 12 %. Значения массовой доли влаги прослеживаются к единицам Международной системы SI, воспроизводимым национальным эталоном единиц влаги в твердых веществах и материалах. ГСО герметично упакованы во влагонепроницаемые пакеты из полиэтилена.

Разработанные специалистами отдела физико-химических и оптических измерений БелГИМ ГСО показателя белизны муки и содержания массовой доли влаги в ячмене и муке пшеничной предназначены для установления и (или) подтверждения метрологических характеристик средств измерений; определения соответствия средств измерений белизны муки и содержания массовой доли влаги метрологическим требованиям; определения соответствия методик (методов) измерений метрологическим требованиям, а также их назначению; построения градуировочных характеристик средств измерений; внутрилабораторного контроля качества измерений.