ЭКОНОМИКА РБ

ГАЗОВЫЙ АВТОБУС МАЗ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ИСПЫТАНИЯ В ЕГИПЕТ

16:11 02.02.2021 Низкопольный пассажирский газовый автобус МАЗ 203С46 отправляется на испытания в Египет. Об этом сообщает Минский автомобильный завод в Instagram. Согласно информации, двигатель автобуса: Weichai Power WP7NG280E51 (Евро-5, 206 кВт (280 л. с.)), CNG (компримированный природный газ). В автобус встроена автоматическая коробка передач Allison T310 w/Ret (6-ступ).