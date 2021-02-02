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ЭКОНОМИКА РБ
ГАЗОВЫЙ АВТОБУС МАЗ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ИСПЫТАНИЯ В ЕГИПЕТ
16:11 02.02.2021
Низкопольный пассажирский газовый автобус МАЗ 203С46 отправляется на испытания в Египет. Об этом сообщает Минский автомобильный завод в Instagram.
Согласно информации, двигатель автобуса: Weichai Power WP7NG280E51 (Евро-5, 206 кВт (280 л. с.)), CNG (компримированный природный газ).
В автобус встроена автоматическая коробка передач Allison T310 w/Ret (6-ступ).
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