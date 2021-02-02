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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ РАПСОВОГО МАСЛА ЧЕРЕЗ БУТБ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ВЫРОС ПОЧТИ В 10 РАЗ


15:34 02.02.2021

Экспорт рапсового масла через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в январе 2021 г. достиг $8,4 млн, почти десятикратно превысив показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, белорусское рапсовое масло на биржевых торгах покупали компании из семи стран.

В частности, Китай занял второе место по сумме сделок, сместив лидеров прошлого года - Латвию, Эстонию и Швейцарию. Кстати, поставки данной продукции в КНР через биржевую площадку начались лишь в 2021 г.

Объемы закупок пока небольшие, поскольку китайские компании все еще изучают белорусский рынок. По итогам двух торговых сессий совершены сделки на общую сумму $1,3 млн.

При этом есть предпосылки для существенного увеличения экспортных показателей, в первую очередь за счет роста количества аккредитованных на бирже компаний из Китая. Только за последнюю неделю января на биржу пришли два новых участника из КНР.

Ожидается, что приход китайских компаний на биржевую площадку будет способствовать повышению уровня конкуренции в ходе торгов, что позволит белорусским экспортерам получать дополнительную выручку.

Наглядным примером стали недавние экспортные торги лесопродукцией, когда стоимость пиломатериалов хвойных пород превысила 200 EUR/куб.м.
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